Российские военные взяли под контроль бункер генералов НАТО и ВСУ

Отмечается, что первоначально укрепления создавались Украиной под нужды штаба антитеррористической операции. После освобождения Артемовска использовались как командный пункт для офицеров НАТО и ВСУ.

Российские военные взяли под контроль бункер генералов НАТО и ВСУ. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на военного корреспондента Дмитрия Кулько.

«Сегодня бойцы спецназа „Ахмат“ и 4-й бригады под управлением командира „Шустрого“ заняли сеть мощных укреплений на юге Часова Яра в урочище Долгое-2», — заявил военкор.

Отмечается, что первоначально укрепления создавались Украиной под нужды штаба антитеррористической операции. После освобождения Артемовска использовались как командный пункт для офицеров НАТО и ВСУ.