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Российские медики и ученые выступили против абортов в частных клиниках
Эксперты отметили, что, согласно данным современной науки, жизнь ребенка с точки зрения биологии начинается именно с момента зачатия, еще на стадии внутриутробного развития он является уникальным человеческим индивидом.

Российские медики и ученые выступили против абортов в частных клиниках. Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперты отметили, что, согласно данным современной науки, жизнь ребенка с точки зрения биологии начинается именно с момента зачатия, еще на стадии внутриутробного развития он является уникальным человеческим индивидом.

Они согласились поддержать закрепление на законодательном уровне определения «человек на стадии пренатального развития».

Ученые добавили, что демографическая ситуация в России требует решительных мер по ограничению такой опасной для женского здоровья процедуры, как аборт.