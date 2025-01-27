Российские медики и ученые выступили против абортов в частных клиниках

Эксперты отметили, что, согласно данным современной науки, жизнь ребенка с точки зрения биологии начинается именно с момента зачатия, еще на стадии внутриутробного развития он является уникальным человеческим индивидом.

Российские медики и ученые выступили против абортов в частных клиниках. Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперты отметили, что, согласно данным современной науки, жизнь ребенка с точки зрения биологии начинается именно с момента зачатия, еще на стадии внутриутробного развития он является уникальным человеческим индивидом.

Они согласились поддержать закрепление на законодательном уровне определения «человек на стадии пренатального развития».

Ученые добавили, что демографическая ситуация в России требует решительных мер по ограничению такой опасной для женского здоровья процедуры, как аборт.