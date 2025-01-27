Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси

По словам российского лидера, это свидетельствует о «высоком политическом авторитете».

Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение Кремля.

«Уважаемый Александр Григорьевич, сердечно поздравляю Вас по случаю переизбрания на пост президента Республики Беларусь. Убедительная победа на выборах наглядно свидетельствует о Вашем высоком политическом авторитете, а также о несомненной поддержке населением государственного курса, которым следует Белоруссия», — говорится в послании.

Российский президент также выразил уверенность относительно дальнейшего сотрудничества Минска и Москвы.

Напомним, ранее стало известно, что Лукашенко набрал 87,6% голосов избирателей.