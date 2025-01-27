Правительство России поддержало снижение возраста принесения присяги до 14 лет

Ранее минимальный возраст составлял 18 лет.

Правительство России поддержало снижение возраста принесения присяги до 14 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Авторы инициативы, обосновали нововведения тем, что граждане несут ответственность за преступления с 14 лет. Поэтому в «целях повышения патриотического духа и осознанного взятия обязательства соблюдать Конституцию» минимальный возраст принесения гражданской присяги предложено снизить с 18 до 14 лет.

Также, согласно проекту, иностранцы не смогут получить гражданство при отказе приносить присягу.