Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 27
Втр, 28
Срд, 29
ЦБ USD 98.26 -0.84 25/01
ЦБ EUR 103.19 -0.47 25/01
Нал. USD 100.55 / 100.19 27/01 11:30
Нал. EUR 105.40 / 106.47 27/01 11:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Что ждет людей в 2025 году? Прогнозы экспертов и планы властей
Редакция РЗН. Инфо изучила, какие прогнозы делали экспе...
8 января 18:59
32 639
Главные наваждения на Рязанскую область в 2024 году
2024 год в Рязанской области запомнился необычными пого...
5 января 13:58
41 063
Что подорожает в 2025 году в Рязанской области
Чтобы чеки после праздничных выходных не повергли вас в...
4 января 16:40
51 037
Горы, лыжи, кони. Как активно отдохнуть в Рязанской области
Зима не порадовала рязанцев длительными снегопадами. Су...
3 января 15:15
44 698
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Правительство России поддержало снижение возраста принесения присяги до 14 лет
Ранее минимальный возраст составлял 18 лет.

Правительство России поддержало снижение возраста принесения присяги до 14 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Авторы инициативы, обосновали нововведения тем, что граждане несут ответственность за преступления с 14 лет. Поэтому в «целях повышения патриотического духа и осознанного взятия обязательства соблюдать Конституцию» минимальный возраст принесения гражданской присяги предложено снизить с 18 до 14 лет.

Также, согласно проекту, иностранцы не смогут получить гражданство при отказе приносить присягу.