Основателя рок-группы «Смысловые галлюцинации» арестовали за избиение

Музыкант обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

Основателя рок-группы «Смысловые галлюцинации» арестовали за избиение. Об этом сообщает ТАСС.

По данным издания, основатель рок-группы «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин арестован до 11 февраля за причинение тяжкого вреда здоровью.

Музыкант обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.