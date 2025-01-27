На рязанские электросети возбудили дело

Прокуратура провела проверку соблюдения РГЭС законодательства о закупках отдельными видами юридических лиц, в ходе которой в действиях предприятия выявлены признаки ограничения конкуренции.

На рязанские электросети возбудили дело. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Прокуратура провела проверку соблюдения РГРЭС законодательства о закупках отдельными видами юридических лиц, в ходе которой в действиях предприятия выявлены признаки ограничения конкуренции.

Отмечается, что положение о закупках, разработанное и утвержденное руководителем электросетей предусматривает возможность безграничного заключения предприятием контрактов с единственным поставщиком, без проведения конкурса.

Информацию направили в УФАС по Рязанской области. По результатам ее рассмотрения антимонопольным органом возбуждено антимонопольное дело по ч. 1 ст. 17 ФЗ «О защите конкуренции».