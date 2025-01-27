Мишустин подписал постановление об индексации соцвыплат на 9,5% с 1 февраля
Мера затронет более 40 выплат, пособий и компенсаций.
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об индексации соцвыплат на 9,5% с 1 февраля. Об этом пишет «Российская газета».
Мера затронет более 40 выплат, пособий и компенсаций.
В частности, это коснется выплат семьям с детьми. Размер материнского капитала на первого ребенка вырастет до 690,3 тысяч рублей, на второго и последующих — 912,2 тысяч.
По поручению президента начнется ежегодная индексация ежемесячной выплаты по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы. Ранее ее размер был фиксированным.
Ранее был назван полный список выплат.