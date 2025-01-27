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Мэрия Рязани напомнила инвалидам, как пользоваться парковками
Как отметили в пресс-службе, инвалидам разрешено парковаться исключительно на специальных местах, которые выделены дорожными знаками и разметкой.

Рязанская горадминистрация напомнила инвалидам, как пользоваться платными парковками. В редакцию РЗН. Инфо написал рязанец, который возмущен штрафом, выписанным за неправильную парковку.

«Без какого-либо предварительного информирования граждан владельцы автомобилей, зарегистрированных в федеральном реестре инвалидов и имеющих установленный знак „Инвалид“, начали массово получать штрафы за платную парковку», — написал мужчина.

Он отметил, что штрафные квитанции приходят с «критической задержкой» — спустя более полугода после предполагаемого нарушения. По его мнению, это полностью лишает рязанцев их оспорить.

В комиссии управления дорожного хозяйства и транспорта Рязани ему сообщили, что после анализа фото- и видео- материалов показал, что его автомобиль находится вне стоянки для инвалидов. Более того, рязанцу посоветовали оспорить штраф в суде, потому что комиссия не может отменить постановление. Документ есть в распоряжении редакции.

РЗН.Инфо обратился за комментарием в мэрию. Там рассказали, что они неоднократно информировали рязанцев о правилах пользования платными парковками. Как отметили в пресс-службе, инвалидам разрешено парковаться исключительно на специальных местах, которые выделены дорожными знаками и разметкой.

«Также необходимо помнить о соблюдении ПДД и устанавливать знак «Инвалид», — написали власти.

Отдельно обратили внимание, что оспорить штраф можно с момента его получения, а не с момента вынесения.