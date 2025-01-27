Малков установил единовременную выплату для рязанцев в год 80-летия Победы

Фронтовики и их вдовы, а также малолетние узники концлагерей получат по 80 тысяч рублей. Труженики тыла и жители блокадного Ленинграда, совершеннолетние узники концлагерей и те, кто работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, строил оборонительные сооружения — по 55 тысяч рублей.

Павел Малков установил единовременную выплату для рязанцев в год 80-летия Победы. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале .

Фронтовики и их вдовы, а также малолетние узники концлагерей получат по 80 тысяч рублей. Труженики тыла и жители блокадного Ленинграда, совершеннолетние узники концлагерей и те, кто работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, строил оборонительные сооружения — по 55 тысяч рублей.

«В год 80-летия Победы Владимир Владимирович Путин установил федеральную единовременную выплату участникам Великой Отечественной войны. Наш Президент подчеркнул, что ветераны — главные участники предстоящего праздника. Принял решение установить региональную единовременную выплату в том же размере», — написал губернатор.