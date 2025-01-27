Кабмин одобрил проект об исполнении решения о срочном призыве в течение года

Инициатива предусматривает, что решение о призыве на военную службу, которое не было исполнено в период призыва, должно быть исполнено в следующие периоды проведения призыва в течение одного года.

Кабмин одобрил законопроект об исполнении решения о призыве на срочную военную службу в течение года. Об этом пишет ТАСС.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом указанного замечания», — отмечается в документе.

Инициатива предусматривает, что решение о призыве на военную службу, которое не было исполнено в период призыва, должно быть исполнено в следующие периоды проведения призыва в течение одного года.