К Михаилу Ефремову в колонию на пробы приезжали режиссеры

По информации источника «360.ru», у заключенного формируется занятость после УДО.

К Михаилу Ефремову в колонию на пробы приезжали режиссеры. Об этом пишет «360.ru» со ссылкой на источник.

«То есть у него формируется занятость на момент условно-досрочного освобождения из колонии. По имеющимся данным, она наполовину сформирована до 2027 года», — заявил собеседник издания.

Он добавил, что заключенный может освободиться уже в этом году.

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