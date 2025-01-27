К Михаилу Ефремову в колонию на пробы приезжали режиссеры
По информации источника «360.ru», у заключенного формируется занятость после УДО.
К Михаилу Ефремову в колонию на пробы приезжали режиссеры. Об этом пишет «360.ru» со ссылкой на источник.
«То есть у него формируется занятость на момент условно-досрочного освобождения из колонии. По имеющимся данным, она наполовину сформирована до 2027 года», — заявил собеседник издания.
Он добавил, что заключенный может освободиться уже в этом году.
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