Игорь Мурог призвал рязанцев передать оружие на СВО

Мурог заявил, что бойцы в зоне СВО нуждаются в гладкоствольном многозарядном оружии для борьбы с дронами.

Игорь Мурог призвал рязанцев передать оружие на СВО. Обращение сенатор от Рязанской области написал в своем Telegram-канале.

Мурог заявил, что в зоне СВО военные нуждаются в гладкоствольном многозарядном оружии. Он пояснил, что оно нужно для борьбы с дронами.

«Призываю всех, у кого есть такое оружие и кто готов передать его нашим бойцам на передовую — обращайтесь в Росгвардию. Это можно сделать также адресно в конкретное подразделение», — написал Мурог.