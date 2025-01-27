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Гладков предложил запретить учебу в госучреждениях за дискредитацию ВС РФ
Подросткам могут запретить учиться в вузах и техникумах за преступления против военных и государства. С таким предложением 27 января выступил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

В россии подросткам могут запретить учиться в вузах и техникумах за преступления против военных и государства. С таким предложением 27 января выступил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, говорится в Telegram-канале «Белгородский канал».

Как указано в публикации, одним из вариантов дополнительной ответственности за дискредитацию ВС РФ может стать запрет на господдержку и обучение в государственных вузах и техникумах.

«Кому-то кажется, что это квест, а заканчивается все бедой. Тебе кажется, ты поиграл: написал нехорошие слова на церкви или высказался, а у тебя жизнь изменилась, и не в лучшую сторону. И государство будет негативно относиться, в том числе, и к будущему такого человека», — высказался Вячеслав Гладков.

Отмечается, что вопрос дополнительной ответственности вынесут на общественные обсуждения. Через месяц правительство региона обсудит его с директорами школ, родительскими комитетами, прокуратурой и МВД.