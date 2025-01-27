«Газпром межрегионгаз Рязань» напомнил о необходимости поверки счетчиков газа

Более 382 тысяч потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» пользуются приборами учета газа. Решение о поверке или замене счетчика газа абонент принимает самостоятельно. Поверять приборы учета газа следует заблаговременно, не дожидаясь окончания межповерочного интервала.

Периодичность поверки указывается в паспорте прибора учета и может составлять от четырех до 12 лет. Важно, что межповерочный интервал отсчитывается не с момента установки счетчика, а от даты первичной поверки на заводе-изготовителе, указанной в паспорте газового счетчика.

По истечении межповерочного интервала, либо в случае нарушения целостности пломбы, показания счетчика об объеме потребленного газа не будут учтены. В таких случаях абонентам начисляется плата за газ по утвержденным нормативам потребления.

Поставщик газа постоянно уведомляет абонентов о необходимости проведения поверки счетчика в квитанциях. Чтобы провести поверку прибора учета, необходимо обратиться в любую специализированную метрологическую организацию, которая имеет аккредитацию на проведение данных работ.