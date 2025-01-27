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ФАС потребовала издательство «Просвещение» перечислить в бюджет два миллиарда
Отмечается, что средства получены незаконно за счет установки монопольно высоких цен на школьные учебники.

Федеральная антимонопольная служба потребовала издательство «Просвещение» перечислить в бюджет два миллиарда рублей незаконного дохода. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уточняется, что компания установила монопольно высокие цены на школьные учебники, в частности, по русскому языку, истории и биологии. Увеличение цен превысило рост расходов на производство и реализацию печатной продукции.

ФАС выдала организации предписания о снижении цен на указанные учебники и перечислении в бюджет незаконно полученного дохода в размере 2 033 636 879 рублей.