Буданов*: отсутствие мирных переговоров угрожает существованию Украины

Заявление прозвучало в ответ на вопрос о том, сколько времени осталось у Киева и о реальной ситуации на фронте.

Украина может перестать существовать, если до лета не состоятся серьезные мирные переговоры. Об этом сказал глава ГУР страны Кирилл Буданов* на закрытой встрече в Раде. Его слова передает «Украинская правда».

Заявление прозвучало в ответ на вопрос о том, сколько времени осталось у Киева и о реальной ситуации на фронте.

«Если до лета не будет серьезных переговоров, то дальше могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины», — заключил руководитель ГУР.

*внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.