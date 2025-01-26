В Рязанской области женщине вернут украденные мошенником деньги

Сотрудницу одного из почтовых отделений связи обманул мошенник, когда она находилась на работе. Злоумышленник позвонил на почту по стационарному телефону и вынудил женщину перевести деньги.

В Рязанской области женщине вернут украденные мошенником деньги. Об этом 26 января сообщает ИД «Пресса».

В январе 2023 года сотрудницу одного из почтовых отделений связи обманул мошенник, когда она находилась на работе. Злоумышленник позвонил на почту по стационарному телефону и вынудил женщину перевести ему 34 тысячи рублей. Сотрудница думала, что разговаривает с инженером, который якобы проверял работу терминала в почтовом отделении.

Шиловские следователи возбудили уголовное дело в отношении неизвестного. Позже установили, что счета, куда перечислили деньги, принадлежат жителю Башкирии.

Иск из Чучкова направили в судебный участок Кировского района Уфы.

«По решению суда хозяин обязан вернуть присвоенные обманным путем 34 тысячи рублей с процентами», — говорится в сообщении.