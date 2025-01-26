В Набережных Челнах 33-летний внук жестоко избил бабушку и дедушку

В Набережных Челнах 33-летний внук избил бабушку и дедушку. Об этом 26 января сообщили «Плохие новости».

Как указано в посте, мужчина пришел к бабушке и дедушке и стал агрессивно себя вести. Отмечается, что он набросился с кулаками на женщину, выкрикивая, что убьет ее. Пенсионерке удалось вырваться и убежать из квартиры, чтобы вызвать полицию.

Уточняется, что после внук переключил внимание на дедушку. Мужчина одной руке держал нож, а другой бил пенсионера. Потерпевший успел позвонить своей дочери, но когда мать мужчины приехала, он избил и ее.

Фото: скриншот из сюжета телеканала «Татарстан 24»