Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшего 45-летнего мужчины

Местонахождение мужчины неизвестно с 6 декабря 2024 года. Он может находиться в Рязанской области.

Рязанцев попросили помочь в поисках 45-летнего Сергея Попова, пропавшего в Тамбовской области. Об этом 26 января сообщил ПСО «ЛизаАлерт» в своих соцсетях.

Местонахождение мужчины неизвестно с 6 декабря 2024 года. Отмечается, что он может находиться в Рязанской области.

Приметы: рост — 175 сантиметров, худощавое телосложение, черные волосы, зеленые глаза.

Одежда: черная куртка, синие штаны, черные ботинки, черная шапка.