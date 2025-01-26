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Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшего 45-летнего мужчины
Местонахождение мужчины неизвестно с 6 декабря 2024 года. Он может находиться в Рязанской области.

Рязанцев попросили помочь в поисках 45-летнего Сергея Попова, пропавшего в Тамбовской области. Об этом 26 января сообщил ПСО «ЛизаАлерт» в своих соцсетях.

Местонахождение мужчины неизвестно с 6 декабря 2024 года. Отмечается, что он может находиться в Рязанской области.

Приметы: рост — 175 сантиметров, худощавое телосложение, черные волосы, зеленые глаза.

Одежда: черная куртка, синие штаны, черные ботинки, черная шапка.

Любую информацию о пропавшем попросили сообщать по телефонам: 112; 8 (800) 700-54-52.