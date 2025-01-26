Российские военные освободили Зеленое в ДНР
Населенный пункт освободили подразделения группировки российских войск «Центр».
Российские военные освободили Зеленое в ДНР. Об этом 26 января сообщило Минобороны.
Населенный пункт освободили подразделения группировки российских войск «Центр».
Отмечается, что ВС РФ поразили живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Срибное, Дзержинск, Новопавловка, Щербиновка, Андреевка и Новоелизаветовка ДНР.
По данным Минобороны, Украина потеряла до 650 военнослужащих, четыре боевые бронемашины, восемь автомобилей и три орудия полевой артиллерии.