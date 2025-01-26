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Под Ростовом в ДТП с микроавтобусом два человека погибли, еще семь пострадали

Под Ростовом в ДТП с микроавтобусом два человека погибли, еще семь пострадали. Об этом 26 января сообщил РЕН ТВ.

Авария случилась на трассе Ростов — Семикаракорск — Волгодонск. Как указано в публикации, предварительно, водитель LADA Priora при обгоне по асфальтированной обочине задел неасфальтированную часть дороги.

Из-за этого автомобиль занесло и произошло столкновение с Kia Rio, за рулем которой был 33-летний водитель. После LADA Priora выехала на встречную полосу и врезалась в автобус. В транспортном средстве находились 16 человек.

Отмечается, что в результате ДТП погибли водитель и пассажир LADA Priora. Семерых пострадавших доставили в больницу. Причины аварии устанавливаются.