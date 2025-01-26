Опубликован прогноз погоды на 27 января в Рязанской области
В регионе будет облачно. Ночью ожидаются небольшие, местами умеренные осадки (дождь, мокрый снег). Днем будет небольшой дождь, туман, гололедица.
Опубликован прогноз погоды на 27 января в Рязанской области. Его разместила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В регионе будет облачно. Ночью ожидаются небольшие, местами умеренные осадки (дождь, мокрый снег). Днем будет небольшой дождь, туман, гололедица. Ветер ожидается юго-западный, до 15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью и днем составит 0, +5°С.