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Опубликован прогноз погоды на 27 января в Рязанской области
В регионе будет облачно. Ночью ожидаются небольшие, местами умеренные осадки (дождь, мокрый снег). Днем будет небольшой дождь, туман, гололедица.

Опубликован прогноз погоды на 27 января в Рязанской области. Его разместила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В регионе будет облачно. Ночью ожидаются небольшие, местами умеренные осадки (дождь, мокрый снег). Днем будет небольшой дождь, туман, гололедица. Ветер ожидается юго-западный, до 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью и днем составит 0, +5°С.