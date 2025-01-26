Ночью в районе рязанского нефтезавода перекрывали дорогу
Движение было перекрыто от Окружной дороги по улице Рязанской в сторону РНПК. По данным канала, разрешали проехать только пожарным машинам.
Ночью в районе рязанского нефтезавода перекрывали дорогу. Об этом сообщил Telegram-канал «Рязинформбюро» 26 января.
Отмечается, что движение было перекрыто от Окружной дороги по улице Рязанской в сторону РНПК. По данным канала, разрешали проехать только пожарным машинам.
Водителей разворачивали через громкоговоритель.
Информации об открытии движения для транспорта нет.
Напомним, ночью 26 января жители города сообщили о нескольких БПЛА, пролетевших в небе. После этого раздалась серия взрывов.
Губернатор региона Павел Малков прокомментировал атаку на Рязань. Позже Минобороны рассказало, сколько БПЛА сбили над регионом.
Стало известно, какими БПЛА атаковали Рязань.