На площади Свободы в Рязани засняли драку на проезжей части

По словам очевидцев, драка произошла ночью 26 января.

В Рязани молодые люди устроили драку на проезжей части и перекрыли дорогу. Кадры опубликовали в соцсетях 26 января.

По словам очевидцев, инцидент произошел на площади Свободы. На кадрах видно, как двое молодых людей ругаются на проезжей части, после чего начинают драться и перемещаются на тротуар. Их пытались разнять.

Данных о пострадавших нет. Причина конфликта неизвестна.