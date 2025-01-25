В Рязанской области осудили женщину за долг по алиментам в 700 тысяч рублей

Женщину лишили родительских прав. Она обязана выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего сына. Однако с ноября 2023 года она не делала этого. Накопился долг более 700 тысяч рублей.

В Шацком районе осудили 37-летнюю женщину за долг по алиментам в 700 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Как установили во время судебного заседания, женщину лишили родительских прав. Она обязана выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего сына. Однако с ноября 2023 года она не делала этого. Накопился долг более 700 тысяч рублей.

Шацкий районный суд рассмотрел признал женщину виновной по части 1 статьи 157 УК РФ (невыплата средств на содержание несовершеннолетних детей).

Ей назначили наказание в виде семи месяцев исправительных работ.