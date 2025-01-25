В небе над Рязанской областью заметили солнечное гало

Явление засняли в Сасове.

В небе над Рязанской областью заметили солнечное гало. Кадры опубликовали 25 января в Telegram-канале «RZNASTRO | Раздаем космос».

Солнечное гало заметили в Сасове.

Справка:

Гало — это оптическое явление, при котором вокруг Солнца или Луны возникает свечение, чаще всего в форме окружности. Оно появляется из-за попадания света на летающие кристаллы льда в верхних слоях атмосферы. Чаще всего возникает в морозную погоду при повышенной влажности у земли.

Фото: Антон Романцев