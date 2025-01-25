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В Минобороны отчитались об обстановке в Курской области на 25 января
За сутки Украина потеряла более 360 военнослужащих. Уничтожены танк, девять боевых бронемашин, 27 автомобилей, шесть пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов.

В Минобороны отчитались об обстановке в Курской области на 25 января. Соответствующую информацию опубликовали в Telegram-канале ведомства.

За сутки Украина потеряла более 360 военнослужащих.

Помимо этого, ВС РФ уничтожили танк ВСУ, девять боевых бронемашин, 27 автомобилей, шесть пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов.

Как указано в публикации, пять украинских военнослужащих сдались в плен.