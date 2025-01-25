Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 25
Вск, 26
Пнд, 27
ЦБ USD 98.26 -0.84 25/01
ЦБ EUR 103.19 -0.47 25/01
Нал. USD 101.25 / 100.50 25/01 09:05
Нал. EUR 106.10 / 106.50 25/01 09:05
Новости
Итоги года New
Публикации
Что ждет людей в 2025 году? Прогнозы экспертов и планы властей
Редакция РЗН. Инфо изучила, какие прогнозы делали экспе...
8 января 18:59
29 563
Главные наваждения на Рязанскую область в 2024 году
2024 год в Рязанской области запомнился необычными пого...
5 января 13:58
37 590
Что подорожает в 2025 году в Рязанской области
Чтобы чеки после праздничных выходных не повергли вас в...
4 января 16:40
47 738
Горы, лыжи, кони. Как активно отдохнуть в Рязанской области
Зима не порадовала рязанцев длительными снегопадами. Су...
3 января 15:15
41 196
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
США приостановили финансирование проектов по Украине

Американское агентство по международному развитию (USAID) получило приказ приостановить финансирование большинства программ помощи другим странам на 90 дней. В список попала и Украина. Указ подписал госсекретарь США Марко Рубио, пишет Reuters.

Один из чиновников USAID признался, что офицерам, ответственным за проекты на Украине, было приказано остановить всю работу.

Исключения выданы только для финансирования Израиля и Египта. Первая страна ежегодно получает от Вашингтона $3,3 млрд, вторая — $1,3 миллиарда.

«Это безумие. Это убьет людей. Я имею в виду, если это будет реализовано так, как написано в этом документе. Погибнет много людей», — сообщил один из бывших сотрудников агентства.