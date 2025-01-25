США приостановили финансирование проектов по Украине

Американское агентство по международному развитию (USAID) получило приказ приостановить финансирование большинства программ помощи другим странам на 90 дней. В список попала и Украина. Указ подписал госсекретарь США Марко Рубио, пишет Reuters.

Один из чиновников USAID признался, что офицерам, ответственным за проекты на Украине, было приказано остановить всю работу.

Исключения выданы только для финансирования Израиля и Египта. Первая страна ежегодно получает от Вашингтона $3,3 млрд, вторая — $1,3 миллиарда.

«Это безумие. Это убьет людей. Я имею в виду, если это будет реализовано так, как написано в этом документе. Погибнет много людей», — сообщил один из бывших сотрудников агентства.