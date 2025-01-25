Россиян предупредили о схеме мошенничества с фейковыми аккаунтами блогеров

Мошенники с фейковых аккаунтов блогеров начали предлагать детям участие в «розыгрышах» с обещанием дорогих призов — игровых консолей или виртуальной валюты. Отмечается, что для получения приза ребенка просят оплатить «доставку» или предоставить личные данные, которые потом используют для кражи денег или аккаунтов.

Россиян предупредили о схеме мошенничества с фейковыми аккаунтами блогеров. Об этом рассказал РИА Новости 25 января член комитета ГД по информполитике Антон Немкин.

По его словам, мошенники с фейковых аккаунтов блогеров начали предлагать детям участие в «розыгрышах» с обещанием дорогих призов — игровых консолей или виртуальной валюты.

Отмечается, что для получения приза ребенка просят оплатить «доставку» или предоставить личные данные, которые потом используют для кражи денег или аккаунтов.

Немкин считает, что для борьбы с такими схемами родителям нужно обсуждать с детьми правила безопасности в интернете, объяснять, почему нельзя делиться данными с незнакомцами, даже если они кажутся авторитетными. Маркетплейсы и игровые платформы, по его мнению, должны мониторить подозрительные транзакции.