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На Украине представят изменения в закон о мобилизационном возрасте
Советник департамента по вопросам нацбезопасности офиса Николай Щур заявил, что вскоре будет представлен ряд изменений в законодательство о призыве на военную службу мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Об этом 24 января пишет ТАСС.

«Будет целый комплекс изменений и к законодательству, и к указам президента. Думаю, в ближайшие дни будет презентация», — заявил Щур.

По его, речь идет о добровольном подписании контракта мужчинами в возрасте от 18 до 25 лет, которые не подлежат мобилизации.

Он уточняет, что для тех, кто подпишет контракт, будет предусмотрено финансовое поощрение. Отмечается, что нижний предел мобилизационного возраста на Украине сейчас составляет 25 лет.