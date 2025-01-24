За неделю средства ПВО сбили пять бомб «Hammer» и 17 снарядов HIMARS в зоне СВО

Помимо этого, средства ПВО за неделю сбили 752 БПЛА самолетного типа, в том числе в течение суток уничтожено 218, из них 174 дрона вне зоны спецоперации.

За неделю средства ПВО сбили пять управляемых авиационных бомб «Hammer» и 17 снарядов системы залпового огня HIMARS в зоне СВО. Об этом сообщило Минобороны 24 января.

Помимо этого, средства ПВО за неделю сбили 752 БПЛА самолетного типа, в том числе в течение суток уничтожили 218, из них 174 — вне зоны спецоперации.

Кроме того, в течение недели 17 украинских военнослужащих сдались в плен.