В Татарстане соседи обвинили соседку в проституции

В Елабуге жители многоэтажки обвинили соседку в проституции. Об этом сообщила «База».

По данным канала, жильцы дома на улице Баки Урманче уже давно жалуются на женщину, к которой якобы постоянно ходят нетрезвые мужчины. Соседи подозревают соседку в проституции, обсуждают ее в домовом чате и пишут заявления в полицию.

Отмечается, что сама женщина все отрицает. По словам женщины, она работает парикмахером на дому, а также делает массаж с дополнительными услугами.

Как указано в посте, 23 января женщина разделась и обнаженная пошла в лифт разбивать камеры. Уточняется, что жильцы написали заявление в полицию после инцидента.