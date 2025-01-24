В Ставрополье школьного психолога уволили за откровенные фото в соцсетях

В Ставрополье школьного психолога уволили спустя две недели работы за откровенные фото в соцсетях. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости 18+".

Выяснилось, что 33-летняя сотрудница ведет страницу, где учит женщин быть «раскрепощенными и сексуальными». Среди фотографий преобладает обнаженный контент.

Родители школьников рассказали директору, что ученики смотрят эту страницу с недетской тематикой.

Психолог заявила, что ведет платные закрытые курсы для женщин и она не понимает, как туда попали дети. Однако новую сотрудницу все же уволили.