В Сараевском районе умер директор ООО «Алексеевское» Ахад Аббас-оглы Мамедов

Глава предприятия ушел из жизни 22 января.

В Сараевском районе умер директор ООО «Алексеевское» Ахад Аббас-оглы Мамедов. Об этом сообщило министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области в группе ВКонтакте.

Глава предприятия ушел из жизни 22 января. Более 36 лет он трудился в сфере агропромышленного комплекса Сараевского района, из них 24 года руководил компанией «Алексеевское».

"Своим добросовестным трудом он заслужил авторитет и уважение в Сараевском районе и за его пределами. Ахад Мамедов был неоднократно отмечен на федеральном и региональном уровнях", — говорится в сообщении.

Фото: группа министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области ВКонтакте.