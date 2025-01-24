В Сараевском районе умер директор ООО «Алексеевское» Ахад Аббас-оглы Мамедов
Глава предприятия ушел из жизни 22 января.
В Сараевском районе умер директор ООО «Алексеевское» Ахад Аббас-оглы Мамедов. Об этом сообщило министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области в группе ВКонтакте.
Глава предприятия ушел из жизни 22 января. Более 36 лет он трудился в сфере агропромышленного комплекса Сараевского района, из них 24 года руководил компанией «Алексеевское».
"Своим добросовестным трудом он заслужил авторитет и уважение в Сараевском районе и за его пределами. Ахад Мамедов был неоднократно отмечен на федеральном и региональном уровнях", — говорится в сообщении.
Фото: группа министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области ВКонтакте.