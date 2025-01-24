В Рязанской области задержали наркокурьера, перевозившего килограмм метадона

Инцидент произошел в Касимове.

В Рязанской области задержали наркокурьера, перевозившего килограмм метадона. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в Касимове. Оперативники остановили автомобиль под управлением 47-летнего уроженца Средней Азии. Под капотом авто обнаружили тайник, в котором находился пакет с наркотическим средством метадоном общей массой 1 килограмм 173 грамма.

Отмечается, что задержанный проживал в Московской области, откуда занимался доставкой наркотиков в регионы Центральной России, Урала и Сибири. Свою машину мужчина закамуфлировал под такси, хотя пассажироперевозками никогда не занимался.

В его жилище в городе Климовск нашли и изъяли 120 граммов героина, а также приспособления и материалы для упаковки наркотиков.