В Рязани на Московском шоссе пенсионер сбил двух пешеходов

Мужчина и женщина получили травмы, их доставили в больницу.

В Рязани на Московском шоссе пенсионер сбил двух пешеходов. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Авария произошла вечером 23 января около дома № 33 корп. 1. По предварительной информации, 63-летний местный житель за рулем автомобиля «Грейт Вол» наехал на пешеходов — 32-летнего рязанца и 30-летнюю рязанку, пересекавщих проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате происшествия пешеходы получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.