В Рунете произошел очередной масштабный сбой

Большинство пользователей жалуются на работу основных операторов — часть сайтов не загружается или работает медленно.

В Рунете произошел очередной масштабный сбой. Об этом в пятницу, 24 января, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Большинство пользователей жалуются на работу основных операторов — часть сайтов не загружается или работает медленно. Также отмечаются проблемы с доступом в Telegram.

Часть россиян столкнулись со сложностями при использовании популярных VPN сервисов.

Фото: скриншот сервиса Downdetector.