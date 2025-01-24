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В Рунете произошел очередной масштабный сбой
Большинство пользователей жалуются на работу основных операторов — часть сайтов не загружается или работает медленно.

В Рунете произошел очередной масштабный сбой. Об этом в пятницу, 24 января, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Большинство пользователей жалуются на работу основных операторов — часть сайтов не загружается или работает медленно. Также отмечаются проблемы с доступом в Telegram.

Часть россиян столкнулись со сложностями при использовании популярных VPN сервисов.

Фото: скриншот сервиса Downdetector.