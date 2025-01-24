В России могут ввести ГОСТ на роллы и суши

С соответствующей инициативой к Росстандарту обратился депутат Антон Диденко.

В России могут ввести ГОСТ на роллы и суши. Об этом сообщает « Газета.ру ».

С соответствующей инициативой к Росстандарту обратился депутат Антон Диденко. Мера призвана повысить качество блюд японской кухни и их безопасность.

Парламентарий предлагает ввести государственный стандарт, который установит конкретные требования к качеству, технологии приготовления, а также санитарным нормам для этой продукции.