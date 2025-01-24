В Подмосковье владельцы квартиры обнаружили, что у них дома поселились мигранты

В Подмосковье владельцы квартиры в ЖК «Ильинские луга» обнаружили, что у них в доме поселилась семья мигрантов. Об этом 24 января сообщили «Плохие новости».

Как указано в посте, получить ключи от своей квартиры по договору от застройщика хозяева должны были до 15 января, но этого не произошло. Отмечается, что строители поселились в квартире. Они там сушат вещи, готовят, ночуют.

Мужчина возмутился, что застройщик не предоставил рабочим жилье и использует его квартиру. Ответа от застройщика семья пока не получила.