В Кремле заявили о готовности России к переговорам с США на тему разоружения

По словам Дмитрия Пескова, в то же время необходимо учитывать ядерные потенциалы и союзников Вашингтона.

В Кремле заявили о готовности России к переговорам с США на тему разоружения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

По его словам, в то же время необходимо учитывать ядерные потенциалы и союзников Вашингтона.

Представитель Кремля добавил, что в вопросе ядерного разоружения «мяч на стороне» США, хотя «время во многом упущено».