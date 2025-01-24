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В колонию в Рязанской области пытались передать телефоны в хлебе
Инцидент произошел в исправительной колонии в селе Клекотки Скопинского района.

В ИК-5 в Рязанской области пытались передать телефоны в хлебе. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСИН 24 января.

Инцидент произошел в исправительной колонии в селе Клекотки Скопинского района. В публикации сказано, что при досмотре посылки на имя одного из осужденных сотрудники нашли в хлебе телефоны. Всего обнаружили девять устройств.

В отношении лица, пытавшегося передать запрещенные предметы в колонию, составили протокол об административном правонарушении.