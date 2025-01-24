В Госдуме предложили закрывать сессию в вузах до Нового года

Авторы инициативы хотят таким образом продлить каникулы до Дня студентов, который отмечается 25 января.

В Госдуме предложили закрывать сессию в вузах до Нового года. Об этом пишет РИА Новости.

Соответствующее обращение в Минобрнауки направили депутаты Ярослав Нилов и Борис Чернышов. Авторы инициативы хотят таким образом продлить каникулы до Дня студентов, который отмечается 25 января.

«При формировании планов на учебные семестры логично было бы предусмотреть возможность закрытия сессии до наступления Нового года так, чтобы следующий семестр начинался с 26 января. Такой подход позволит вместе с закрепленными в ТК РФ нерабочими праздничными днями с 1 по 8 января обеспечить для студентов необходимые для отдыха и восстановления сил каникулы», — сказано в документе.