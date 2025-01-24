В Долинске мужчина угрожал суицидом в детском саду

В Долинске мужчина угрожал суицидом в детском саду. Об этом в пятницу, 24 января, сообщает Telegram-канал «База».

По данным портала, 36-летний местный житель пришел забрать своих детей. Он был сильно пьян и воспитатели отказались привести малолетних и пригрозили вызвать органы опеки. После этого дебошир достал нож и начал угрожать покончить с жизнью, также он кричал, что 18 лет отсидел в колонии.

На место вызвали полицию, но пьяный отец успел скрыться. Его нашли около места проживания на Комсомольской улице. Во время задержания гражданин оказывал сопротивление. Нож изъяли.

Установлено, что задержанный был действительно судим восемь раз. На него возбудили административное дело.

Троих несовершеннолетних детей временно изъяли из семьи и доставили в больницу.