Трамп согласился выполнить условия Зеленского для переговоров

Американская администрация назвала требования гарантий безопасности для Украины неизбежными и приняла решение их обеспечить.

Президент США Дональд Трамп согласился выполнить условия Владимира Зеленского для переговоров. Об этом пишет Bloomberg.

Американская администрация назвала требования гарантий безопасности для Украины неизбежными и приняла решение их обеспечить. Однако в обмен на это Европа останется «в долгу» перед Трампом и будет должна взять на себя основную долю бремени выполнения любой потенциальной сделки.

Также команда президента дала понять, что не планирует участвовать в восстановлении Украины.

Ранее Зеленский заявил о своих требованиях для переговоров с Россией.