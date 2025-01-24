Трамп обновил информацию по потерям Украины в ходе конфликта

Ранее американский лидер утверждал, что РФ потеряла убитыми «почти миллион российских солдат», а Украина — 700 тысяч. Теперь, по его данным, Россия потеряла 800 тысяч солдат, а Украина — 600-700 тысяч.

Президент США Дональд Трамп обновил информацию по потерям Украины в ходе конфликта. Об этом пишет Telegram-канал «Плохие новости».

Ранее американский лидер утверждал, что РФ потеряла убитыми «почти миллион российских солдат», а Украина — 700 тысяч. Теперь, по его данным, Россия потеряла 800 тысяч солдат, а Украина — 600-700 тысяч.

«И я думаю, это даже не все цифры, на самом деле они гораздо больше. Огромное количество молодых солдат гибнет и эта война должна прекратиться», — заявил Трамп.