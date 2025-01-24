Стало известно, какие беспилотники совершили налет на Рязань
По данным Telegram-канала «SHOT», для атаки ВСУ использовали БПЛА типа «Лютый».
Стало известно, какие беспилотники совершили налет на Рязань. Об этом в пятницу, 24 января, сообщает Telegram-канал «SHOT».
По данным портала, для атаки ВСУ использовали БПЛА типа «Лютый».
"Дальность полета этих дронов-камикадзе составляет до 1000 км, боевая часть осколочно-фугасного типа может весить до 50 кг", — говорится в сообщении.
Напомним, ночью 24 января Рязань подверглась самой массированной атаке БПЛА.
В результате происшествия загорелся дом. Обломки упали на территорию предприятия. Пострадал мужчина.