Средства ПВО ликвидировали летящие в сторону Москвы БПЛА
Атаку беспилотников отразили над Коломной, Раменским городским округом, Подольском, а также в в Троицком административном округе столицы.
Средства ПВО ликвидировали летящие в сторону Москвы БПЛА. Об этом в пятницу, 24 января, сообщает Telegram-канал «Mash» со ссылкой на мэра Сергея Собянина.
Атаку беспилотников отразили над Коломной, Раменским городским округом, Подольском, а также в в Троицком административном округе столицы.
Отмечается, что на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на местах.
Росавиция заявила о временном закрытии аэропорта Внуково.