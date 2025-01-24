Средства ПВО ликвидировали летящие в сторону Москвы БПЛА

Атаку беспилотников отразили над Коломной, Раменским городским округом, Подольском, а также в в Троицком административном округе столицы.

Средства ПВО ликвидировали летящие в сторону Москвы БПЛА. Об этом в пятницу, 24 января, сообщает Telegram-канал «Mash» со ссылкой на мэра Сергея Собянина.

Атаку беспилотников отразили над Коломной, Раменским городским округом, Подольском, а также в в Троицком административном округе столицы.

Отмечается, что на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на местах.

Росавиция заявила о временном закрытии аэропорта Внуково.