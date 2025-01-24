SHOT: каждую ночь жители Москвы находят гробы в одном из дворов

Каждую ночь жители Москвы находят гробы в одном из дворов. Об этом сообщил SHOT 24 января.

Инцидент произошел в районе Люблино. В беседе с SHOT жильцы улицы Ставропольской пожаловались, что неизвестный приносит гробы в их двор уже два месяца.

«Каждое утро возле мусорной площадки местные находят новый гроб. Их выбрасывают, но они появляются снова — то деревянные, то цинковые», — говорится в сообщении.

Некоторые жители, по данным канала, пытались ночью поймать неизвестного, который приносит гроб. Однако не смогли.

Отмечается, что рядом с домами нет кладбищ.