Рязаньстат подсчитал количество рязанских студентов

В Рязанской области 29,7 тыс человек получают высшее образование в 6 ВУЗах и 26,9 тыс. — среднее профессиональное в 28 колледжах и техникумах.

Рязаньстат подсчитал количество рязанских студентов. Данные опубликовали в паблике Рязаньстата «Вконтакте».

В Рязанской области 29,7 тыс человек получают высшее образование в 6 ВУЗах и 26,9 тыс. — среднее профессиональное в 28 колледжах и техникумах.

Три четверти рязанских студентов учатся очно. 17 человек отмечены стипендиями президента страны, 52 — правительства России и 204 — именными. Суммарно по числу таких стипендиатов рязанское студенчество занимает 6 место в ЦФО без учета московского региона.