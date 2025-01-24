Рябков: конфликт на Украине нельзя решить за сто дней без реализма у США

Нужно вначале понять, на какой основе Вашингтон собирается двигаться к урегулированию, отметил замглавы МИД РФ

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что конфликт на Украине невозможно решить за 100 дней без реализма в подходе США. Его цитирует ТАСС 24 января.

По словам Рябкова, изначально хотелось бы понять, на основе чего США намерены решать этот вопрос.

«Если на основе тех сигналов, которые мы слышим в последние дни, то это не получится ни за 100 дней, ни больше. Если в подходе Вашингтона будет больше реализма, тогда, наверное, начнется некий процесс, темпы которого тоже на сегодня сложно прогнозировать», — отметил замминистра.

Ранее президент США Дональд Трамп поручил спецпосланнику по Украине Киту Келлогу завершить конфликт на Украине за 100 дней.